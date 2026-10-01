NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Alex Irving sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal eine gute Nachfrage in der europäischen Logistikbranche. Der Welthandel halte sich erstaunlich robust, trotz weiterhin hoher Energiepreise, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die DHL dürfte mit ihrem Express-Geschäft von der starken Nachfrage profitieren. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Anhebung der Jahresprognosen sei aber Maersk angesichts hoher Frachtraten./mis/la;