DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Alex Irving sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal eine gute Nachfrage in der europäischen Logistikbranche. Der Welthandel halte sich erstaunlich robust, trotz weiterhin hoher Energiepreise, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die DHL dürfte mit ihrem Express-Geschäft von der starken Nachfrage profitieren. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Anhebung der Jahresprognosen sei aber Maersk angesichts hoher Frachtraten./mis/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
47.00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
56.28 €
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Abst. Kursziel*:
-16.49%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
56.50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-16.81%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-