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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

49.95
CHF
-3.05
CHF
-5.75 %
17:30:00
SWX
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08.10.2026 20:36:43

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

DHL Group
51.21 CHF -1.90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen des Logistikkonzerns von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensprognose eines Ergebniswachstums (Ebit) der Express-Sparte von 30 Prozent im dritten Quartal könnte sich als etwas zu niedrig erweisen, schrieb Michael Aspinall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies gelte insbesondere, wenn der positive Effekt aus den Nahost-Disruptionen anhalte./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55.04 € 		Abst. Kursziel*:
10.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.51%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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