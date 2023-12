NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Deutschen Telekom in einem Branchenausblick mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani zählt die Papiere der Bonner in seiner am Montag vorliegenden Studie zu den Favoriten für 2024. Sie bleiben auch auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Die Telekom biete vergleichsweise hohe Steigerungsraten bei Umsatz, operativem Ergebnis und Barmittelzuflüssen./ag/tih;