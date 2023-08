NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Nettoanlagewert der Beteiligungen decke sich mit den zuletzt nach oben revidierten Erwartungen des Unternehmens an das Gesamtjahr, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ck;