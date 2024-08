NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden eingehenderen Kommentar zum Quartalsbericht an. Anziehende Absatzvolumina dürften den Aktien der Franzosen helfen./ag/ajx;