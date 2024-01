NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Lebensmittelhersteller plane die Marketinginvestitionen hochzufahren, worauf die Produktkategorien reagieren könnten, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Danone werde noch immer mit einem erheblichen Abschlag zu Nestle gehandelt./ajx/jha/;