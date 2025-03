NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Danone von 69 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Vor dem Hintergrund des Trends zu gesunder Ernährung und der neuartigen GLP-1-Abnehmspritzen, was die Wachstumsraten der Hersteller von Fertigprodukten sowie deren Aktienkurse unter Druck setze, hebe sich Danone zunehmend positiv von der Branche ab, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sorge sich aber, ob Danone seine hohen Wachstumsraten langfristig behaupten könne. Das weitere Kurspotenzial sei begrenzt./gl/tih;