NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro in Höhe der Adnoc-Offerte von 62 Euro belassen und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Das Ende ist in Sicht", schrieb Analyst Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Übernahmevorstoß durch den Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Covestro unterstützt das Vorhaben./ag/gl;