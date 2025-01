NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 US-Dollar belassen. In Summe blickt Analyst Nik Modi in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig auf den Konsumgütersektor 2025, auch wenn die Aktien nach zwei Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung attraktiv erschienen. Das hänge auch mit der Unsicherheit in puncto Gesetzgebung für Lebensmittel und Zölle unter der Trump-Regierung zusammen./mis/ck;