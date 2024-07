ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor den am 23. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 US-Dollar belassen. Er rechne mit einem soliden Zahlenwerk des Softgetränke-Herstellers, schrieb Analyst Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal liege nur minimal unter den Konsensschätzungen von Visible Alpha und FactSet./ck/mis;