NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen und Aussagen zum Ausblick von 70 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark wurde in einer am Dienstag vorliegenden Studie etwas vorsichtiger, was seine Schätzungen für den Hersteller von Gesundheitstechnik betrifft. Das Potenzial nach oben sei aber groß, sobald sich die Nachfragesituation wesentlich verbessere./tih/men;