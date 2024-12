NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Insgesamt seien die Aussichten für die europäischen Medizintechnik-Unternehmen gut, schrieb Analyst Jack Reynolds-Clark in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. Die gute Nachfrage dürfte anhalten und China bleibe der wichtigste Treiber für die Mehrheit der Unternehmen. Letzteres gelte allerdings nicht für Carl Zeiss - hier rechnet der Experte weiter mit erheblichem Gegenwind aus China. Insgesamt seien die Aussichten des Unternehmens ausgewogen - die Zahl der Kurstreiber sei begrenzt, die Bewertung aber günstig./gl/nas;