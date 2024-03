FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Gut Dreiviertel des Bruttogewinns entfielen auf industrielle Kunden, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sollte der Chemikalienhändler von einer Erholung der Produktionsmengen profitieren. Brenntag sei auch stark auf eine voraussichtliche Erholung in den USA ausgerichtet./la/edh;