Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere des Chemikalienhändlers von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Ein "düsterer Sommer" bringe die Jahresziele in Gefahr, schrieb Carl Raynsford in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Dieses Risiko sei allerdings bereits größtenteils eingepreist./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





