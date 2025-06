NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Operativ ändere sich am Markt aktuell wenig, es gebe eine leichte Stabilisierung, aber keine wirkliche Erholung, schrieb Chris Counihan am Montag im Nachgang einer Visite des Standorts Essen des Chemikalienhändlers./rob/ag/ajx;