LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 750 auf 675 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dem Markt fehle gegenwärtig das Vertrauen in den Ölkonzern, wohl wegen dessen langfristiger Strategie und jüngster Zukäufe, schrieb Analystin Lydia Rainforth in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Aus Bewertungssicht sei BP aber eine gute Wahl./ajx/ag;