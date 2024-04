NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Ölkonzern schreite mit den jüngsten Personalien weiter in Richtung der Vereinfachung der Strukturen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Investoren sollten die Schritte positiv ankommen./mf/gl;