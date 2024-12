NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 540 Pence auf "Buy" belassen. Das Offshore-Windprojekt mit Jera reduziere die Investitionsanforderung in Erneuerbare Energien bis 2030 um 6 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Giacomo Romeo am Montag. Mit den kommenden Quartalsergebnissen dürften die Briten ein besseres Bilanzprofil aus niedrigeren Investitionen und zusätzlichen Verkaufserlösen präsentieren können./ag/gl;