NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Dass Vorstandschefin (CEO) Debra Crew ausgewechselt wurde, sei keine große Überraschung, auch wenn Konkurrenten des britischen Spirituosenherstellers mit ihren Quartalszahlen noch schlechter abgeschnitten hätten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. DEr Finanzchef und nun auch Interims-CEO Nik Jhangiani sei ein Kandidat für eine dauerhafte Besetzung. Allerdings: Wer auch immer der Nachfolger werde - er glaube nicht, dass Diageos Probleme leicht zu lösen seien./rob/ck/gl;