Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 560 Pence auf "Buy" belassen. Michele della Vigna stellt am Montag in seiner Analyse fünf mögliche Kurstreiber vor, um das volle Potenzial der zuletzt nur hinterher laufenden Papiere des Ölkonzerns zu schöpfen. Er nennt Kostensenkungen, Schuldenabbau mittels Verkäufen, höhere Kapitaleffizienz, Ausschüttungen an die Aktionäre und ein mögliches US-Listing als Stellschrauben./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.