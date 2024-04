NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf Auslieferungszahlen für März auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Angesichts der Probleme von Boeing mit Qualität und Produktion dürften Investoren die Latte für 2024 nicht zu hoch hängen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu kämen Wechsel im Management und zurückhaltende Aussagen auf einer Investorenkonferenz./bek/ajx;