NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für den Flugzeugbauer Boeing nach Auslieferungszahlen für Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Boeing habe 27 Jets ausgeliefert und nur drei Aufträge erhalten, aber mit hohen Zahlen hätten Investoren wohl ohnehin nicht gerechnet angesichts des jüngsten Zwischenfalls mit der 737 Max, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig bleibe der Fokus auf den Aspekten Sicherheit und Qualität./ajx/he;