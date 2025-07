NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing vor der Berichtssaison der US-Rüstungsbranche von 230 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal bleibe die Stimmung im Verteidigungsbereich gedämpft, während die Aussichten für die Luft- und Raumfahrtmärkte weiterhin sehr hoch seien, schrieb Ken Herbert am Mittwoch in seinem Ausblick. Er favorisiert vor den anstehenden Zahlen neben Boeing auch GE Aerospace und RTX./ck/ag;