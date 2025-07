NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Flugzeug-Auslieferungen habe sie ihre Lieferprognosen für das Jahr 2025 merklich erhöht, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch die Produktion sei im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen./edh/ag;