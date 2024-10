ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Ein neues, höheres Angebot des Flugzeugbauers an die Gewerkschaft dürfte die freien Barmittel mit geschätzt 600 Millionen US-Dollar belasten, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil rechneten Investoren mit 15 Milliarden Dollar an neuem Kapital, vor allem durch die Ausgabe neuer Aktien./bek/mis;