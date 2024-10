NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem mit einer erwogenen Kapitalerhöhung, die zu einer 10-prozentigen Gewinnverwässerung führen könne./tih/mis;