LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ArcelorMittal von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel auf 27 Euro belassen. Analyst Tom Zhang riet am Dienstag zur "taktischen Vorsicht" in der europäischen Stahlbranche angesichts der Risiken für die Nachfrage und durch Zölle. Die Sektorbewertung liege relativ zur Profitabilität für warmgewalzten Stahl (HRC) nahe am Fünfjahreshoch./ag/mis;