NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach der "Global-Industrials"-Konferenz 2023 des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der US-Flugzeugbauer habe seine Ziele für den freien Barmittelzufluss 2023 und seine Ziele für 2025/26 bekräftigt, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/tih;