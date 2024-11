ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65,30 Euro belassen. Letztlich habe die Bank im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Diversifizierung der BNP spiele ihren Wert vor allem in einem Szenario mit Abwärtsrisiken für den Sektor aus, was derzeit aber dem Ausblick nicht entspreche./ajx/he;