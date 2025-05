Stoxx Europe 50-Papier BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas am 13.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 4.79 EUR je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 4.60 EUR angesetzt wurde.

Veränderung der BNP Paribas-Dividendenrendite

Letztlich notierte das BNP Paribas-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 79.08 EUR. Das BNP Paribas-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Der BNP Paribas-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 8.09 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 7.35 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von BNP Paribas via Euronext 201.49 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 334.81 Prozent besser entwickelt als der BNP Paribas-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel BNP Paribas

Für 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 5.02 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6.34 Prozent absenken.

BNP Paribas-Fundamentaldaten

BNP Paribas ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 89.325 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie BNP Paribas weist aktuell ein KGV von 6.19 auf. 2024 setzte BNP Paribas 153.999 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 9.57 EUR.

