NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die französische Großbank dürfte ein weiteres solides Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Delphine Lee in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Eine starke Performance sollten dabei die Erträge im Investmentbanking verzeichnet haben./edh/tih;