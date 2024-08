NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Aussagen des China-Partners Brilliance zu dessen Zielsetzungen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Brilliance erwarte für die erste Jahreshälfte 2024 einen Gewinnrückgang um 60 Prozent - auch wegen des Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bezweifelt aber, dass der Rückgang des operativen BMW-Ergebnisses im ersten Halbjahr ausschließlich auf dieses zurückzuführen ist./tih/he;