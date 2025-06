Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten

Am Montag schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 5’224.25 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.367 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.177 Prozent schwächer bei 5’224.34 Punkten, nach 5’233.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5’189.59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’249.18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’326.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’423.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’907.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6.23 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1.61 Prozent auf 30.99 EUR), Enel (+ 1.24 Prozent auf 8.09 EUR), Infineon (+ 1.11 Prozent auf 34.60 EUR), adidas (+ 0.79 Prozent auf 196.95 EUR) und BMW (+ 0.31 Prozent auf 72.22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.05 Prozent auf 547.60 EUR), Stellantis (-2.27 Prozent auf 8.02 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.80 Prozent auf 39.89 EUR), Bayer (-1.69 Prozent auf 26.24 EUR) und UniCredit (-1.45 Prozent auf 54.90 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’031’999 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 292.988 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.77 Prozent, die höchste im Index.

