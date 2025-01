NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte mit starken Resultaten aufwarten, schrieb Analyst David Hayes in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Seine Prognose für das organische Wachstum der Consumer-Sparte liege mit 7,8 Prozent knapp unter der Konsensschätzung./edh/gl;