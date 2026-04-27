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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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27.04.2026 07:47:21

Bechtle Buy

Bechtle
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters sollten eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum belegen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Nachfrage und hält die Konsensschätzungen für erreichbar - insbesondere angesichts des rekordhohen Auftragsbestands Ende 2025./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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07:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.26 Bechtle Buy UBS AG
26.03.26 Bechtle Buy UBS AG
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24.03.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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