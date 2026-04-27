Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters sollten eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum belegen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Nachfrage und hält die Konsensschätzungen für erreichbar - insbesondere angesichts des rekordhohen Auftragsbestands Ende 2025./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.32 €
|
Abst. Kursziel*:
15.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.80%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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