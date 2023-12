BBVA 7.91 CHF 7.54% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 9,70 auf 9,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2024 werde ein Übergangsjahr für europäische Banken, schrieb Analyst Chris Hallam in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf das kommende Jahr. Gerechnet werde mit anziehendem Wachstum und wieder sinkenden Zinsen. Auf die Nettozinseinkommen sollte sich dies aber 2025 erst größer auswirken, 2024 dürften diese stagnieren. Höhere Gebühren sowie überschaubare Betriebs- und Kreditkosten sollten mittelfristig und nachhaltig eine zweistellige Kapitalrendite ermöglichen./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



