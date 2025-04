NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Analyst Benjamin Toms aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Zahlen zum ersten Quartal seine Schätzungen für das Finanzinstitut. Er verwies dabei noch auf einen bis dahin nicht bestätigten Medienbericht, wonach die spanische Wettbewerbsaufsicht die Übernahme der Banco Sabadell in einer zweiten Phase genehmigt habe./tih/he;