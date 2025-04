NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der spanischen Großbank liege um 14 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es handele sich um einen guten Start ins Jahr./bek/la;