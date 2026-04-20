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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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20.04.2026 10:26:44

BBVA Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 22,30 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ignacio Cerezo sieht inzwischen weniger Spielraum für die Gewinnererwartungen und auch die Bewertung der spanischen Bank, wie er am Freitag schrieb. Grundsätzlich schätzt er sie aber weiter positiv ein./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.94 € 		Abst. Kursziel*:
2.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.64%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
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