BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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20.04.2026 10:26:44
BBVA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 22,30 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ignacio Cerezo sieht inzwischen weniger Spielraum für die Gewinnererwartungen und auch die Bewertung der spanischen Bank, wie er am Freitag schrieb. Grundsätzlich schätzt er sie aber weiter positiv ein./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
20.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.94 €
|
Abst. Kursziel*:
2.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.64%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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