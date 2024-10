NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Für die am 12. November anstehenden Quartalszahlen lägen seine Schätzungen für das Kernergebnis je Aktie (Core EPS) und mehr noch für das operative Ergebnis (Ebitda) über den jüngst vom Konzern veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/he;