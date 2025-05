FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 30 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern sei besser als erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das lasse Hoffnung aufkommen./rob/bek/ajx;