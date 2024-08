NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach der jüngsten günstigen Gerichtsentscheidung für Bayer in den USA seien die Chancen für eine Klärung der Glyphosat-Fälle vor dem obersten US-Gericht gestiegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei aber noch Vorsicht geboten, wenn man sich frühere Urteile des höchsten US-Gerichts betrachte./mf/ajx;