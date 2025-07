NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet der Experte auf dem Niveau der durchschnittlichen Analystenprognose./rob/edh/ajx;