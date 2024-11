NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Geschäft mit Agrarchemikalien habe sich schwächer entwickelt, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen des Unternehmens zum kommenden Jahren seien von Vorsicht geprägt./bek/he;