HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 60 Euro gesenkt. Zwar habe der neue Vorstandschef Bill Anderson die Probleme des Agar- und Pharmakonzerns klar benannt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Manager sei auch bereit, über eine Unternehmensaufspaltung nachzudenken. Gleichzeitig aber sei der Zyklus inzwischen abwärts gerichtet. So dürfte der Konzern Probleme haben, in den kommenden zwei Jahren die Ergebnisse zu steigern, vor allem in der Agrarsparte. Seine gekappten Ergebnisschätzungen je Aktie spiegelten geringere Preise für Glyphosat und geringere Umsätze aus Soja- und Baumwollsaatgut wider sowie moderat höhere Kosten in der Pharmasparte./ck/bek;