Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag stärker

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 28,53 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 23'440 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 28,93 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'521'395 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 8,06 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,58 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR im Vorjahresquartal. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Wie Experten die Bayer-Aktie im Juli einstuften

Bayer-Aktie im Fokus: Bayer stellt Anträge auf Marktzulassung für Pionier-Herbizid Icafolin

Bayer-Aktie etwas tiefer: FDA benötigt zusätzliche Zeit für Elinzanetant-Zulassung