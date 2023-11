LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach dem Misserfolg in der Asundexian-Studie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das Kursziel stampfte Analystin Emily Field am Montagmorgen von 65 auf 40 Euro ein. Die Hoffnung auf den Gerinnungshemmer habe sie im April 2022 zur Empfehlung bewogen, so Field. Nun sei "total überraschend" die Studie abgebrochen worden. Es gebe sicher noch strategische Optionen, sie geht aber zunächst an die Seitenlinie./ag/tih;