LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4100 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Gaurav Jain in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er erinnerte daran, dass die Aktien der Briten die Branche seit der Aktualisierung der Jahresziele Anfang Juni mit plus 13 Prozent klar abgehängt haben./ag/la;