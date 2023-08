NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach einem Medienbericht über einen möglichen Anteilsverkauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Sollte die BASF-Tochter Wintershall Dea tatsächlich ihre Beteiligung an der Pipelinebetreiber-Holding Wiga veräußern, könnte der Erlös im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich liegen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bärge weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie des Chemiekonzerns./edh/ajx;