NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die zuletzt beobachtete Erholung der Absatzvolumina habe sich offenbar im April in ähnlichem Tempo fortgesetzt, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Chemiekonzerns habe eine branchenführende Agilität bewiesen, indem es den strukturellen Gegenwind erkannt und darauf mit kleineren Produktionskapazitäten in Europa sowie einer Expansion in China reagiert habe./edh/zb;